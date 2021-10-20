В Александровском районе закажут проект рекультивации свалки

Власти Александровского района объявили аукцион на заказ проекта на рекультивацию свалки в Машково. Согласно сайту госзакупок, максимальная цена контракта составляет 7 960 795 рублей. Подать заявки можно до 22 октября, а итоги подведут 25 числа. Компания-победитель должна будет разработать проект в течение 250 дней с даты заключения контракта. Победитель торгов должен провести комплекс инженерных изысканий и исследований на территории свалки, которые в обязательном порядке включают в себя инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания; инженерно-экологические изыскания. Кроме того, подрядчику предстоит получить положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект и провести публичные слушания. Только после этого документацию передадут районным властям.

Напомним, полигон в Машково закрыли в январе 2021 года, хотя изначально планировалось, что он проработает до 2023. Местные жители не раз отмечали, что туда привозят московский мусор. Сейчас отходы из Александрова везут в Петушинский район.