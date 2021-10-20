Муромлянка задолжала алиментов на 700 с лишним тысяч рублей

В отделение судебных приставов Муромского района обратилась бабушка несовершеннолетнего внука, права которого были нарушены. Мальчик долгое время находится под ее опекой, а родная мать в течение нескольких лет уклонялась от помощи своему ребенку, не платила алименты, в результате чего накопила большой долг. Чтобы восстановить нарушенные права несовершеннолетнего, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания денежных средств с банковских счетов 42-летней муромлянки.

Сразу после вступления в силу принудительной меры мать мальчика приняла решения отказаться от доли в квартире в счет погашения алиментной задолженности перед сыном. Стоимость части недвижимого имущества полностью покрыла долг перед несовершеннолетним ребенком. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением.