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Общество20 октября 2021 16:58

Муромлянка задолжала алиментов на 700 с лишним тысяч рублей

Ей пришлось отказаться от доли в квартире, чтобы погасить долг
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В отделение судебных приставов Муромского района обратилась бабушка несовершеннолетнего внука, права которого были нарушены. Мальчик долгое время находится под ее опекой, а родная мать в течение нескольких лет уклонялась от помощи своему ребенку, не платила алименты, в результате чего накопила большой долг. Чтобы восстановить нарушенные права несовершеннолетнего, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания денежных средств с банковских счетов 42-летней муромлянки.

Сразу после вступления в силу принудительной меры мать мальчика приняла решения отказаться от доли в квартире в счет погашения алиментной задолженности перед сыном. Стоимость части недвижимого имущества полностью покрыла долг перед несовершеннолетним ребенком. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением.