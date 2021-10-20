Владимирские врачи спасли пациентку с обширной аневризмой головного мозга

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В первичный сосудистый центр Городской больницы №4 города Владимира в тяжелом состоянии была доставлена 52-летняя пациентка. Женщина внезапно почувствовала резкую головную боль, которая сопровождалась рвотой. В ходе экстренной компьютерной томографии специалисты выявили массивное субарахноидальное кровоизлияние.

После экстренной консультации нейрохирурга пациентку перевели в отделение нейрохирургии ОКБ для уточнения источника субарахноидального кровоизлияния. В итоге медики установили, что дело в разрыве аневризмы передней соединительной артерии.

Бригада нейрохирургов ОКБ в экстренном порядке выполнила сложнейшую операцию - клипирование аневризмы. После выделения аневризмы специалисты наложили на ее шейку самозажимающееся микроустройство – клипсу. Таким образом, целостность сосуда была восстановлена. Одновременно из головного мозга удалили скопившуюся кровь. Операция была проведена через трепанационное отверстие. На открытый участок головного мозга нейрохирурги установили биопротез. Однако это не решило всех проблем - Из-за ангиоспазма произошел отек головного мозга. Пришлось делать еще одну операцию - трепанацию на другом участке черепа.

В дальнейшем из-за возникшей арезорбтивной гидроцефалии нейрохирургам пришлось провести серию повторных операций с целью имплантации шунтирующей системы для отвода спинномозговой жидкости и закрытия обширных дефектов черепа. В итоге, женщина встала на ноги. В настоящее время пациентка проходит медицинскую реабилитацию.