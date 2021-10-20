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Происшествия20 октября 2021 16:25

В Коврове женщина обманула продавца при покупке букета цветов

На днях сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники полиции Коврова задержали 44-летнюю жительницу Юрьев-Польского, которая подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, несколько месяцев назад женщина пришла в цветочный магазин города оружейников, где выбрала букет стоимостью в 1000 рублей. При этом она достала купюру номиналом в 5000, якобы для оплаты покупки, но когда продавщица отвлеклась, незаметно банкноту убрала, а сдачу и букет забрала. После этого дама покинула магазин.

В настоящее время женщину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.