Суздальский огурец и муромский калач участвуют в конкурсе "Вкусы России"

С 20 октября по 7 ноября пройдет народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

От Владимирской области в этом году в нём участвуют 9 региональных брендов: «Покровский пряник», «Муромский калач», «Варенье из суздальского огурца», «Суздальский цикорий», «Суздальская медовуха» (безалкогольная), «Суздальский лимонад», «Владимирский перепел», «Суздальские чипсы из Ополья», «Суздальский огурец». По итогам народного голосования будут определены финалисты в 8 номинациях.

- Участие наших региональных брендов в конкурсе «Вкусы России» − это уникальная возможность для популяризации гастрономического и туристического потенциала Владимирской области. Кроме того, конкурс − это площадка для знакомства с продукцией, которая производится в других территориях страны. Знакомство с регионом через гастрономический потенциал, через вкусы – это одно из самых ярких направлений в развитии туризма, − уверен врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига.

Как отмечают организаторы, в прошлом году в народном голосовании конкурса приняло участие свыше 1 миллиона россиян, которые определили трёх фаворитов среди почти 500 брендов. Тогда победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.