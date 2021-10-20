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Общество20 октября 2021 15:35

В Муромском районе инспекторы ГИМС провели рейд на Оке

В ходе мероприятия они проводили беседы с рыбаками на лодках
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сотрудники инспекторского отделения №1 Центра ГИМС провели рейд по оке в пределах Мурома и Муромского района.

В этот раз протоколы об административных правонарушениях не составляли, но рыболовам напоминались правила безопасности на воде. К сожалению, нередко любители рыбалки с лодки ими пренебрегают. Дополнительно инспекторы предупреждали отдыхающих о том, что плавать в нетрезвом виде запрещается.

В преддверие ледостава инспекторы также предупредили рыболовов об опасности выхода на первый лед. Подобные рейды будут продолжены на различных водоемах Владимирской области и в будущем.