В Муромском районе инспекторы ГИМС провели рейд на Оке

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сотрудники инспекторского отделения №1 Центра ГИМС провели рейд по оке в пределах Мурома и Муромского района.

В этот раз протоколы об административных правонарушениях не составляли, но рыболовам напоминались правила безопасности на воде. К сожалению, нередко любители рыбалки с лодки ими пренебрегают. Дополнительно инспекторы предупреждали отдыхающих о том, что плавать в нетрезвом виде запрещается.

В преддверие ледостава инспекторы также предупредили рыболовов об опасности выхода на первый лед. Подобные рейды будут продолжены на различных водоемах Владимирской области и в будущем.