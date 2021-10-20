Подросток из Александрова хотел сбыть амфетамин

Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Александров, обвиняемого в покушении на сбыт психотропного вещества в крупом размере, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По версии следствия, в июле этого года несовершеннолетний для дальнейшего сбыта приобрел через интернет-магазин психотропное вещество амфетамин общей массой 14,68 граммов. Довести преступный умысел молодой человек не смог до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции, и, вещество было изъято из незаконного оборота.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.