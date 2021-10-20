Во Владимирской области развернули еще 55 коек для больных коронавирусом

Как рассказали в областной администрации, по состоянию на 20 октября в медицинских организациях региона действует 2255 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 89,8 процента из них занято (2025), свободно 230 коек. В связи с возросшей потребностью в специализированных койках для лечения пациентов с Covid-19 дополнительные 55 коек развернуты на базе Областной клинической больницы (30), Гусь-Хрустальной городской больницы (15), Городской клинической больницы №5 г. Владимира (6) и Городской больницы №6 г. Владимира (4).

При этом в регионе по-прежнему выздоравливают значительно меньше пациентов, чем ежедневно заболевают. Так за последние 51925 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 70 человек, заболели 297, умерли семеро Всего за период наблюдения в области отмечено 2140 летальных случаев.