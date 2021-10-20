В Киржаче администрацию обязали заняться рекультивацией свалки

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения администрацией г. Киржач требований природоохранного законодательства. Согласно договору аренды в 2012 году земельный участок в мкр. Красный Октябрь г. Киржач предоставлен под полигон промышленных гальванических отходов ОАО «Завод Автосвет». Но в 2016 году договор между сторонами расторгнут, администрация взяла обязательство по проведению комплекса мероприятий по рекультивации земли в срок до конца 2020 года, в том числе разработать проект рекультивации, получить положительное заключение государственной экспертизы, провести техническую и биологическую рекультивацию земельного участка в указанный срок.

Проверка показала, что указанные работы органом местного самоуправления своевременно не проведены. Прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, вместе с тем, нарушения в полном объеме не устранены. В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования город Киржач организовать проведение полного комплекса мероприятий по разработке проектно - сметной документации и рекультивации земельного участка, ранее используемого под полигон промышленных отходов. Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.