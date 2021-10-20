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Происшествия20 октября 2021 13:26

В Коврове ремонтник украл у хозяйки квартиры золотые украшения

Мужчина заметил, куда женщина прячет драгоценности, и воспользовался этим
Алексей КОТМЫШЕВ
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На днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи на 43-летнего местного жителя.

Мужчину задержали в минувшем августе сотрудники уголовного розыска в ходе работы по заявлению ковровчанки, сообщившей об исчезновении из ее квартиры драгоценностей.

По версии следствия, мужчина несколько недель работал в данной квартире и заметил, куда хозяйка складывает украшения, а когда ее не было дома, просто забрал золото и затем сдал его в ломбард. Общая сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, а драгоценности женщине вернули.