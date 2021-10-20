Во Владимире появится еще одна воскресная школа

Возвести новое строение, официальное предназначение которого - религиозное управление и образование, должны ина 3-ей Кольцевой. На бывшем пустыре, где зимой дети катались на санках, появится храм, а затем воскресная школа и православный детский сад.

Кстати, идеб строительства этого храма вынашивали десять лет, о его строительстве, как отмечают в епархии, просили сами жители района, в котором не было церквей. Администрация города Владимира провела общественные обсуждения по поводу строительства учреждения религиозного образования, но никаких замечаний и предложений на проект так и не поступило, судя по всему, жителей все устраивает. Официально общественные обсуждения заканчиваются завтра, но, видимо, проект останется без изменений.