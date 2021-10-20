Во Владимире предприятие задолжало работникам два миллиона рублей зарплаты

Прокуратурой г.Владимира проведена проверка трудового законодательства на одном из предприятий областного центра. Оказалось, за два месяца организация накопила задолженность по выплате заработной платы перед 42 работниками на общую сумму более двух миллионов рублей. В этой связи прокуратурой в адрес директора организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого образовавшаяся задолженность погашена в полном объеме, права работников восстановлены.

В отношении руководителя организации возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы в установленные сроки). Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.