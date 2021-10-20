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Спорт20 октября 2021 12:18

Футбольный клуб "Муром" одержал уже четвертую победу

Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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19 октября футбольный клуб "Муром" сыграл с московской командой "Чертаново". Уже в первом тайме муромские футболисты пошли вперед. И капитан Никита Киреев открыл счет.

После перерыва команда сохранила свое превосходство. Второй мяч забил Иван Рапаков. После этого судья назначил пенальти в ворота «Чертаново». Его реализовал Денис Санталов.

За десять минут до конца встречи игра лидера разладилась и "Муром" едва сохранил преимущество. Итоговый счет матча 2:3 в пользу муромских футболистов.

Это четвертая победа «Мурома» в последних пяти встречах. Команда находится на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 19 очков. Следующий матч пройдет 25 октября в Муроме. Соперником станет "Химик" из Дзержинска.