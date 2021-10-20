Житель Вязников получил девять лет за смертельное ДТП

Вязниковский городской суд вынес приговор 35-летнему местному жителю. Как сообщает областная прокуратура, в августе прошлого года мужчина сел за руль будучи пьяным, он решил поехать в соседнюю деревню. На заднем сидении было два пассажира.

Водитель несвоевременно увидел поворот вправо, стал тормозить и резко поворачивать, в результате чего машину занесло в кювет и она ударилась задней частью крыши об дерево. Два пассажира погибли на месте ДТП.

На суде мужчина пытался доказать, что ДТП произошло из-за технической неисправности машины и недостатков дорожного покрытия. Однако это ему не удалось.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Кроме того, судом с осужденного в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждому.

Приговор судами апелляционной и кассационной инстанций оставлен без изменения, а жалобы осужденного – без удовлетворения.