Жительница Владимира украла мотоцикл с охраняемой стоянки

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Владимира. Она обвиняется в краже.

В январе текущего года в полицию сообщили о пропаже мотоцикла «Сузуки». Потерпевший пояснил, что транспортное средство находилось на охраняемой автостоянке. Сумма причиненного ущерба составила 100 тысяч рублей.

Оказалось, что мотоцикл украла женщина, которая раньше работала сторожем на стоянке. Свою вину она признала, пояснив, что продала мотоцикл, а деньги потратила на свои нужны.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.