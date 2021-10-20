Во Владимире столетие Николая Толкачева отметят всероссийским турниром по спортивной гимнастике

25 октября во Владимире пройдет цикл памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого тренера, основателя владимирской школы спортивной гимнастики Николая Толкачева. В этот день в 8.30 на аллее Славы кладбища «Улыбышево» будут возлагать цветы на могилу Николая Григорьевича. В 11.00, у дома, где жил великий тренер (ул. Большая Нижегородская, 32) пройдет церемония открытия мемориальной бронзовой доски.

Кроме этого, с 24 по 28 октября в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева пройдут Всероссийские соревнования на Кубок памяти заслуженного тренера СССР.

Напомним, Николай Григорьевич Толкачев родился 25 октября 1921 года в Тюменской области. Участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов Славы и Красной Звезды. После переезда во Владимир Николай Григорьевич и его супруга, заслуженный тренер РСФСР Любовь Николаевна Толкачева - стояли у истоков становления владимирской гимнастической школы, которая была открыта 1 сентября 1961 года. За время работы владимирской школы гимнастики ее воспитанники завоевали десятки наград самого высокого уровня, в том числе 26 олимпийских медалей, из которых 13 - золотых.