Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт20 октября 2021 10:32

Во Владимире столетие Николая Толкачева отметят всероссийским турниром по спортивной гимнастике

Юбилейная дата будет отмечаться 25 октября
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

25 октября во Владимире пройдет цикл памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого тренера, основателя владимирской школы спортивной гимнастики Николая Толкачева. В этот день в 8.30 на аллее Славы кладбища «Улыбышево» будут возлагать цветы на могилу Николая Григорьевича. В 11.00, у дома, где жил великий тренер (ул. Большая Нижегородская, 32) пройдет церемония открытия мемориальной бронзовой доски.

Кроме этого, с 24 по 28 октября в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева пройдут Всероссийские соревнования на Кубок памяти заслуженного тренера СССР.

Напомним, Николай Григорьевич Толкачев родился 25 октября 1921 года в Тюменской области. Участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов Славы и Красной Звезды. После переезда во Владимир Николай Григорьевич и его супруга, заслуженный тренер РСФСР Любовь Николаевна Толкачева - стояли у истоков становления владимирской гимнастической школы, которая была открыта 1 сентября 1961 года. За время работы владимирской школы гимнастики ее воспитанники завоевали десятки наград самого высокого уровня, в том числе 26 олимпийских медалей, из которых 13 - золотых.