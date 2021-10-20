Во Владимире больше всего своей зарплатой довольны программисты, директора и медики

Специалистов, удовлетворенных своей зарплатой, больше всего во Владимире среди программистов (38%). Это неудивительно, поскольку доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции: за год зарплатные предложения работодателей увеличились на 26,3% в номинальном выражении, сообщает SuperJob.

Среди директоров и руководителей уровнем своей компенсации доволен каждый третий (32%), а среди медицинских работников и маркетологов — каждый четвертый (по 24%). Высказали удовлетворенность уровнем дохода по 28% опрошенных юристов, 23% экономистов и проектировщиков. В кадровой сфере годовой прирост зарплатных предложений работодателей составил 16,1%, HR-менеджеры в городе вошли в топ-5 профессий, в наибольшей степени удовлетворенных зарплатой (25%).

Реже всех в областном центре считают свой заработок достойным секретари (10%), дизайнеры (13%), психологи и офис-менеджеры (по 16%), а также квалифицированные рабочие, менеджеры по работе с клиентами, по продажам и по рекламе (по 20%).