Житель Покрова заплатит 500 тысяч рублей за проведение азартных игр

Жителя Покрова признали виновным в "организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору", сообщают в СУ СКР по Владимирской области.

Установлено, что с сентября по декабрь прошлого года мужчина оборудовал помещение в деревне Киржач Петушинского района под игровой зал и разместил в нем игровое оборудование, которое незаконно использовал для проведения азартных игр.

В ходе проведенного обыска в игровом заведении изъяты деньги и игровое оборудование. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом всех обстоятельств суд назначил мужчине штраф в размере 500 тысяч рублей.