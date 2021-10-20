Счетная палата Владимирской области заявила о неэффективно использованных деньгах при создании цифровой платформы

Коллегия Счетной палаты Владимирской области изучила, как расходовались средства на создание региональной цифровой платформы. Оказалось, что средства областного бюджета- 39 миллионов 991 тысяча 200 рублей использованы неэффективно, условия контракта не выполнены, цель закупки не достигнута.

Как показала оценка результата закупки по состоянию на сентябрь (спустя 21 месяц после оплаты услуг по государственному контракту) Цифровая платформа, а также каждый из 11 ее сервисов, не соответствуют требованиям технического задания. Функции и возможности по отдельным сервисам реализованы от 61 до 97 процентов, Цифровой платформы в целом – на 88 процентов. Цифровая платформа в промышленную эксплуатацию не введена.

По результатам аудита закупки информация о нарушениях направлена в прокуратуру Владимирской области и правоохранительные органы.