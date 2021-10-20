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Здоровье20 октября 2021 8:38

Во Владимирской области 20 октября коронавирус подтвержден у 297 человек

Регион поставил очередной антирекорд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 20 октября лабораторно подтверждено 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

67 случаев во Владимире, 38 - в Муромском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 28 - в Ковровском районах. 14 больных в Вязниковском, по 13 - в Юрьев-Польском, Гороховецком, 12 - в Киржачском, по 11 - в Кольчугинском, Собинском, Суздальском районах, 10 случаев в Петушинском, 8 - в Александровском, 7 - в Камешковском, 6 - в Селивановском, по 5 - в Меленковском районе, Радужном и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 370 случаев заболевания (13 986 сл. в г. Владимире, 6884 сл. в Гусь-Хрустальном, 6544 сл. о. Муром, 5071 сл. в Ковровском, 3101 сл. в Александровском, 3035 сл. в Петушинском, 2457 сл. в Юрьев-Польском, 2570 сл. в Вязниковском, 2536 сл. в Кольчугинском, 2475 сл. в Суздальском, 1987 сл. в Собинском, 1970 сл. в Киржачском, 1574 сл. в Меленковском, 1345 сл. в Гороховецком, 1247 сл. в Камешковском, 1078 сл. в Селивановском, 796 сл. в Судогодском, 714 сл. в г. Радужном).