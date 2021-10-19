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Происшествия19 октября 2021 17:25

В Радужном «телефонного террориста» оштрафовали на 140 тысяч рублей

Мужчина не смог оплатить штраф сразу и ему предоставили рассрочку
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, на днях 32-летний житель Радужного полностью погасил задолженность по уголовному штрафу, к которому его приговорили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

После приговора судебные приставы возбудили исполнительное производство и ограничили должника в выезде. В то же время Собинский районный суд, с учетом материального положения осужденного, назначил ему рассрочку штрафа, так что платил он частями.

Не просрочив ни одного платежа, житель Радужного полностью выплатил штраф, так что в настоящее время исполнительное производство полностью завершено.