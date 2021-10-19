Во Владимире скончалась ветеран владимирского здравоохранения Нина Елисеева

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Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что 16 октября на 83-м году жизни скончался ветеран владимирского здравоохранения – врач-акушер-гинеколог Нина Тимофеевна Елисеева.

Нина Тимофеевна родом из Рязанской области, в 1962 году окончила Рязанский медицинский институт им. И.П. Павлова. Работала в акушерско-гинекологической службе Владимирской области. С 1980 года – в женской консультации №2 роддома №2 города Владимира в должности врача-акушера-гинеколога. В течение 23 лет возглавляла женскую консультацию. С 2004 года – заведующая акушерским отделением патологии беременности.

Трудовую деятельность Нина Тимофеевна закончила в 2014 году. Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала оказывать методическую и консультативную помощь молодым коллегам. Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Прощание с Ниной Тимофеевной Елисеевой состоится на ее родине – в городе Спасск-Рязанский Рязанской области.