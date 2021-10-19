Житель Киржача заплатил штраф за помощь в передаче взятки

В межрайонном отделении по исполнению особых исполнительных производств управления ФССП России по Владимирской области находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось взыскание штрафа в размере 3 миллионов рублей с 51-летнего жителя Киржача. Местный житель, занимающийся пассажирскими перевозками, по решению суда был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 291.1. ч. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (Обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

В рамках исполнительного производства судебный пристав, вызвав на прием предпринимателя, подробно разъяснил ему последствия неуплаты уголовного штрафа. Если в течении 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу должник не оплачивает уголовный штраф, то судебный пристав-исполнитель обращается в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Законодательство предусматривает замену штрафа как на обязательные работы, так и на реальное лишение свободы. Перспективы оказаться в местах не столь отдаленных, в случае неуплаты штрафа, не порадовали должника, а потому, сразу после беседы с судебным приставом, мужчина стал постепенно выплачивать штраф. Исполнительный лист, выданный судом, предусматривал рассрочку в погашении задолженности, однако вскоре предприниматель прекратил исполнять своё обязательство. И судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из страны, а также наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Автопарк бизнесмена включал в себя две легковых иномарки и 5 пассажирских автобус. После этого предприниматель снова стал выплачивать долг, сейчас штраф выплачен в полном объеме.