В Муроме открыли дополнительно 25 коек для больных коронавирусом

В регионе установили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 294 человека, при этом выздоровели в четыре с лишним раза меньше - 67. Еще 13 жителей за сутки скончались. Всего за время пандемии в области поправилось 51855 пациентов, скончались 2133 человека.

Как отмечают в областной администрации, по состоянию на 19 октября в медицинских организациях региона действует 2200 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,3 процента из них занято (2009), свободна 191 койка. В связи с возросшей потребностью в специализированных койках для лечения пациентов с Covid-19 дополнительные 30 коек развернуты на базе Муромских городских больниц №3 (15 коек) и №2 (10 коек), а также в Областном центре специализированных видов медицинской помощи (5 коек).