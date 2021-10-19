Во Владимирской области разрешили пускать на массовые мероприятия больше гостей

Как сообщили в областной администрации, новый глава региона внёс очередные изменения в указ о введении повышенной готовности. Теперь при проведении массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры Владимирской области теперь максимальное число зрителей может составлять не более 75 процентов от общей вместимости зала (было не более 50 процентов) при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В регионе допускается проведение всех массовых мероприятий при обеспечении пропуска на них лиц, имеющих: действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесеное в последние 6 месяцев заболевание COVID-19; сертификат профилактических прививок (на бумажном носителе) с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 или полученную в медицинской организации справку о том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. Свежий отрицательный ПЦР-тест попасть на концерты и прочие мероприятия не поможет.

При этом ограничения, предусмотренные этим пунктом указа, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет.