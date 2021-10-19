Во Владимирской области в ходе операции «Розыск» задержаны 28 человек

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, были подведены итоги завершившегося на днях очередного этапа межведомственной операции «Розыск».

В ходе проведения этапа полицейским удалось установить местонахождение 28 подозреваемых, в том числе во Владимире был задержан 28-летний гражданин соседнего государства, находившийся в международном розыске, в настоящее время он находится под арестом.

Кроме прочих, на территории стран СНГ владимирскими стражами прядка были обнаружены два находившихся в розыске человека, один из которых обвиняется в ложном доносе, а другой в мелком взяточничестве.

Наконец, стражам порядка удалось разыскать 16 человек, числившихся пропавшими без вести, а также установить личности четырех трупов, обнаруженных на территории региона.