В Суздале планируют отреставрировать старинные ворота

Как рассказали в госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области, в рамках выездного семинара Школы реставрации АНО «Центр развития культуры и искусства реставрации Ре-Старт» при поддержке Союза реставраторов России и Владимиро-Суздальского музея-заповедника прошло обсуждение, посвященное перспективам научно-образовательного проекта «Дом на Кремлевской. Ворота в XXI век». В его рамках планируется разработать научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия – «Ворота дома», украшающие дом 15 на улице Кремлевская в Суздале.

Первоначально внимание общественности к состоянию ворот привлекло Суздальское отделение ВООПиК, идея проекта была поддержана администрацией города Суздаль и Инспекцией государственной охраны. "Ворота дома» - объект культурного наследия регионального значения. Памятник принят на государственную охрану Постановлением Государственной инспекции в 2017 году. Ворота расположены на территории углового владения, при этом главное здание - двухэтажный жилой дом - памятником не является. Зато ворота - значимый элемент благоустройства города конца XVIII – начала XIX вв., выполненный в формах, сочетающих элементы барокко, классицизма с традиционными местными архитектурными приемами декоративного оформления сооружений. Для разработки документации инспекцией выдано задание и разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте.

Участники школы реставрации в Суздале под научным руководством Марии Пологовой, Оксаны Хановой, Сергея Макарова будут проведены архитектурно - инженерные и натурные исследования памятника. Планируется, что Школа реставрации во взаимодействии с АО «Владимирреставрация» подготовит документацию по реставрации объекта в декабре этого года.