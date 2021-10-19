Во Владимире выставили на торги 27-й автобусный маршрут

18 октября мэрия выставила на торги 27-й маршрут, который обслуживала компания "АДМ" до своего ухода с рынка. Сейчас его временно обслуживает «Владимирпассажиртранс», люди жалуются, что автобус ходит раз в 30-40минут.

По условиям мэрии, перевозчик должен выставить 10 больших низкопольных или полунизкопольных автобусов вместимостью до 90 человек экологическим классом не ниже Евро-4. Предполагается 142 рейса в день приблизительно с 6 утра и до 11 часов вечера.

Кроме того, на автобусы должны нанести герб и выкрасить в красно-белый цвет.

Контракт на маршрут будет подписан на 5 лет. Мэрия Владимира оценила его в 1 рубль. Это значит, что перевозчики сами должны обозначить сумму.

Конкурсная комиссия оценит перевозчиков по нескольким критериям: опыт работы, наличие производственной базы во Владимире, газомоторные автобусы или электротранспорт (более половины машин), оборудование для инвалидов, использование электронных табло, срок эксплуатации автобусов.

Также автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами безналичной оплаты проезда, видеорегистраторами.