Во Владимире приезжий с подельниками ограбил металлобазу

Прокуратурой г. Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца республики Беларусь, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

В сентябре 2020 года мужчина договорился с лицами, которых не нашли, при этом заранее распределил их роли. Ночью 1 октября 2020 года он с сообщниками на двух автомобилях проследовал к территории металлобазы, расположенной в мкр. Юрьевец, где, используя заранее приготовленный болторез, сломал запорное устройство на воротах, после чего совместно с соучастниками проник на территорию. Потом грабитель через незапертую дверь проник в помещение вагончика охранника, где повалив мужчину на диван, связал ему руки, лишив возможности позвать на помощь и сообщить в полицию. После этого открыто похитил его телефон и денежные средства в сумме 5 тысяч рублей. При этом двое остальных соучастников преступления в это время находились возле вагончика, наблюдали за обстановкой, чтобы в случае возникновения опасности предупредить его. В продолжение своих преступных намерений, уроженец соседней республики при помощи газового резака, срезал пробои навесного замка контейнера, находящегося на территории ООО «Металлторг», откуда совместно с неустановленными лицами похитил лом латуни весом 120 килограмм, а также лом латунных радиаторов весом 37 килограмм. Погрузив похищенное в автомобиль, злоумышленники скрылись с места преступления.

Их действиями обществу причинен ущерб на сумму около 40 тыс. рублей, охраннику - 5,5 тыс. рублей. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал, добровольно возместил охраннику причиненный ущерб. Уголовное дело по существу рассматривается Ленинским районным судом г. Владимира.