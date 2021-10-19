Жители Суздаля разбили огороды для выращивания конопли

Суздальской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В мае 2021 года обвиняемые подготовили в укромных местах три земельных участка, на которые высадили не менее 40 растений конопли, после чего регулярно осуществляли необходимые агротехнические мероприятия, планируя использовать созревшие растения для личного потребления.

Однако собрать «урожай» у обвиняемых не получилось, поскольку их действия пресечены сотрудниками полиции, растения изъяты из незаконного оборота. Одному их них также вменяется незаконное хранение марихуаны, обнаруженной по месту его жительства (ч.1 ст. 228 УК РФ). Вину они признали в полном объеме. Рассматривать дело по существу будет Суздальский районный суд.