В Александрове в гараже работало подпольное производство алкоголя

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Александровский городской суд установил, что весной 2020 года 38-летний местный житель организовал в своем придомовом гараже линию по производству контрафактного алкоголя, а вскоре пригласил в качестве соучастников двоих знакомых.

Мужчины распределили роли, согласно которым закупали этиловый спирт, смешивали его с водой, а затем разливали по бутылкам, наклеивали этикетки и закупоривали их. После этого «предприниматели» находили покупателей и продавали контрафакт.

Примечательно, что развозили свою продукцию по магазинам они сами, и в ноябре 2020 года полицейские во время очередного такого заезда остановили машину «подпольщиков», в которой обнаружились более 2400 готовых бутылок со спиртным объемом 0,5 литра. Также в гараже, где размещалось производство, полицейские изъяли еще 1500 таких же бутылок.

В результате все трое полностью признали вину, с учетом всех обстоятельств суд приговорил их к срокам от 1 до 3 лет и к штрафам в размере от 50 до 250 тысяч рублей.