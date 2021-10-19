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Происшествия19 октября 2021 11:09

В Александрове в гараже работало подпольное производство алкоголя

На днях суд вынес обвинительные приговоры троим участникам нелегального бизнеса
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Александровский городской суд установил, что весной 2020 года 38-летний местный житель организовал в своем придомовом гараже линию по производству контрафактного алкоголя, а вскоре пригласил в качестве соучастников двоих знакомых.

Мужчины распределили роли, согласно которым закупали этиловый спирт, смешивали его с водой, а затем разливали по бутылкам, наклеивали этикетки и закупоривали их. После этого «предприниматели» находили покупателей и продавали контрафакт.

Примечательно, что развозили свою продукцию по магазинам они сами, и в ноябре 2020 года полицейские во время очередного такого заезда остановили машину «подпольщиков», в которой обнаружились более 2400 готовых бутылок со спиртным объемом 0,5 литра. Также в гараже, где размещалось производство, полицейские изъяли еще 1500 таких же бутылок.

В результате все трое полностью признали вину, с учетом всех обстоятельств суд приговорил их к срокам от 1 до 3 лет и к штрафам в размере от 50 до 250 тысяч рублей.