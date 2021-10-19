Дорогу на улице Красноармейской и Егорова обещают отремонтировать до октября

19 октября прошло заседание комитета по жизнеобеспечению. Заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов доложил о ходе ремонта дорог во Владимире. Несколько из них до сих пор не отремонтированы. По словам подрядчиков, это связано с погодными условиями.

- На улице Егорова треть асфальта уложена, в ближайшие дни работы продолжатся. Завершается ремонт и на Красноармейской. На этой неделе начнут ремонтировать дорогу на улице Диктора Левитана, а также на улице Мира 4-а и 4-б, - доложил Дмитрий Еропов. Все работы должны завершиться до конца октября.

Начались работы по устройству двух светофоров. Первый будет установлен на пересечении Судогодскому шоссе и автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», а второй - на пересечении ул. Добросельской и ул. Егорова. Завершатся работы к концу октября.

На ямочный ремонт из городского бюджета в этом году было потрачено 13 миллионов рублей. Работы велись весной и летом.

Особое внимание депутаты попросили обратить на дороги, которые ведут к школам и детским садам.