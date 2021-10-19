В Камешково повесили дорожный знак так, что за ним не видно светофора

Фото взято из группы "Инцидент Владимир" во ВКонтакте.

Интересная история произошла в городе Камешково, где местные власти поставили дорожный знак "Пешеходный переход" таким образом, что он перекрыл светофор. В итоге, не было видно, какой сейчас горит сигнал - красный или зеленый.

Местные жители сразу же стали писать об этом в социальных сетях. Жалобы увидели в Центре управления регионом Владимирской области и передали в региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства. В итоге через две недели чиновники ответили в социальных сетях, что на участке провели работы таким образом, чтобы проблем с видимостью светофора больше не было.

"Как сообщили в администрации Камешковского района, для обеспечения видимости транспортного светофора изменено местоположение дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» со стороны здания «Профилакторий» и многоквартирного дома №9 по ул. Школьная. Также выполнено кронирование деревья, ветви которых мешали обзору дорожных знаков и сигналов светофора. Спасибо за сообщение и неравнодушие", написали представители департамента.