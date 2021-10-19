Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 10:48

В Камешково повесили дорожный знак так, что за ним не видно светофора

После жалоб людей его переделали так, чтобы не создавать аварийных ситуаций
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото взято из группы "Инцидент Владимир" во ВКонтакте.

Фото взято из группы "Инцидент Владимир" во ВКонтакте.

Интересная история произошла в городе Камешково, где местные власти поставили дорожный знак "Пешеходный переход" таким образом, что он перекрыл светофор. В итоге, не было видно, какой сейчас горит сигнал - красный или зеленый.

Местные жители сразу же стали писать об этом в социальных сетях. Жалобы увидели в Центре управления регионом Владимирской области и передали в региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства. В итоге через две недели чиновники ответили в социальных сетях, что на участке провели работы таким образом, чтобы проблем с видимостью светофора больше не было.

"Как сообщили в администрации Камешковского района, для обеспечения видимости транспортного светофора изменено местоположение дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» со стороны здания «Профилакторий» и многоквартирного дома №9 по ул. Школьная. Также выполнено кронирование деревья, ветви которых мешали обзору дорожных знаков и сигналов светофора. Спасибо за сообщение и неравнодушие", написали представители департамента.

Фото выложено в группе "Инцидент Владимир" представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Фото выложено в группе "Инцидент Владимир" представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства.