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Здоровье19 октября 2021 10:47

Во Владимирской области 19 октября коронавирус подтвержден у 294 человек

Больше всего заболевших, по традиции, во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 19 октября лабораторно подтверждено 294 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

63 случая во Владимире, 36 - в Гусь-Хрустальном, 35 - в Муромском, 30 - в Ковровском районах, 14 заболевших в Кольчугинском, 13 - в Суздальском, по 12 - в Вязниковском, Петушинском, Александровском районах, по 11 случаев в Гороховецком и Киржачском, по 10 - в Собинском, Юрьев-Польском районах, 7 - в Меленковском, 6 - в Камешковском, 5 - в Селивановском, 4 - в Радужном, 3 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 073 случая заболевания (13 919 сл. в г. Владимире, 6851 сл. в Гусь-Хрустальном, 6506 сл. о. Муром, 5043 сл. в Ковровском, 3093 сл. в Александровском, 3025 сл. в Петушинском, 2444 сл. в Юрьев-Польском, 2556 сл. в Вязниковском, 2525 сл. в Кольчугинском, 2464 сл. в Суздальском, 1976 сл. в Собинском, 1958 сл. в Киржачском, 1569 сл. в Меленковском, 1332 сл. в Гороховецком, 1240 сл. в Камешковском, 1072 сл. в Селивановском, 791 сл. в Судогодском, 709 сл. в г. Радужном).