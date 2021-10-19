Во Владимире на Южном обходе М-7 установят противоослепляющие экраны

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на участке с 184 по 222 километры федеральной трассы М-7, а точнее говоря — на всем протяжении Южного обхода Владимира, будут установлены противоослепляющие экраны.

Они предназначены для предотвращения ослепления водителей фарами встречных машин по ночам и повышают безопасность дорожного движения.

Экраны, которые установят на Южном обходе, будут представлять собой щитки высотой 90 и шириной 22 сантиметра со светоотражающими катафотами с обеих сторон. Они призваны блокировать свет фар, падающий под углом 18 градусов.

По словам сотрудников дорожного ведомства, установку экранов планируется завершить уже к декабрю.