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Происшествия19 октября 2021 10:06

В Гусь-Хрустальном взрослая дочь украла из сейфа отца охотничье ружье

По версии следствия, помогала ей в этом подруга
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального передали в суд уголовное дело, возбужденное по факту кражи оружия.

В июне нынешнего года в полицию обратился гусевчанин, рассказавший, что из его домашнего сейфа пропало охотничье ружье и патрон. При этом сейф был заперт.

Сыщики выяснили, что накануне в гости к мужчине приходили родная дочь и ее приятельница. Вскоре женщин задержали и они сознались в краже.

По их словам, пока одна отвлекала хозяина квартиры, другая нашла ключи, открыла сейф и забрала оружие, после чего дамы скрылись, а ружье спрятали дома у одной из них, намереваясь продать его.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Гусь-Хрустальный городской суд.