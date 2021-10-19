Через Владимирскую область начнет ходить вторая десятивагонная «Ласточка»

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 1 ноября через Владимирскую область начнет следовать второй состав скоростного поезда «Ласточка», состоящий из десяти вагонов.

Скоростной поезд будет курсировать по маршруту «Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород», отправлением из Москвы в 09.25 и из Нижнего Новгорода в 17.55.

Во Владимире этот поезд при следовании из столицы делает остановки во Владимире в 11.15, в Коврове-1 в 11.47, в Вязниках в 12.16 и в Гороховце в 12.42. По пути из Нижнего Новгорода длинная «Ласточка» остановится в Гороховце в 18.44, в Вязниках в 19.12, в Коврове-1 в 19.41 и во Владимире в 20.14.

Уникальность этого состава заключается в том, что благодаря изменениям в конструкции один поезд может теперь перевозить по 727 человек. При этом сами салоны вагонов стали значительно более комфортными.

Напомним — первую в России десятивагонную «Ласточку» запустили по этому же маршруту с 1 октября.

Расписание движения скоростных поездов следует узнавать в билетных кассах или на официальных порталах РЖД.