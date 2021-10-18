Во Владимирской области до 15 ноября обязали привить 80% студентов и работников

В регионе темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией за три недели вырос в три раза, и в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области приняли меры. Теперь в срок до 15 ноября в регионе обязаны привить однокомнатной вакциной или хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса не менее 80% студентов колледжей и вузов, которым уже исполнилось восемнадцать лет, а также представителей 13 сфер. Туда вошли общепит, госслужащие и муниципальные служащие, сотрудники банков и других финансовых организаций, постоянно работающих с клиентами, сотрудники почты, курьеры, работающие в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, фармацевты, таксисты, работающие в общественном транспорте, работники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов и библиотек, салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, фитнес-клубов и бассейнов, а также тех, кто работает ина производстве. Их ждет обязательная вакцинация, при этом те, у кого есть метод, должны войти в оставшиеся 20%.

Второй компонент вакцины от коронавируса работники должны получить до 13 декабря. Также им предстоит отчитаться о количестве привитых.