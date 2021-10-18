В Юрьев-Польском районе ивановец угрожал другу ножом и угнал его машину

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 11 октября в полицию Юрьев-Польского позвонил 36-летний житель Ивановской области, который рассказал, что у него угнали «Жигули» седьмой модели.

Прибывшим полицейским мужчина рассказал, что ехал вместе с приятелем, и в какой-то момент между ними началась ссора. В ходе конфликта друг достал нож и, угрожая приятелю, завладел его машиной и умчался прочь.

Через несколько часов оперативники обнаружили брошенные «Жигули», а еще через какое-то время задержали и самого подозреваемого. Тот признался в угоне и объяснил, что в момент совершения преступления был пьян.

Теперь на 33-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Угон, совершенный с угрозой применения насилия». Расследование продолжается.