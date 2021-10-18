Во Владимирской области за неделю ОРВИ заболели более 13 тысяч человек

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, ща прошедшую неделю к врачам во Владимирской области обратилось 13 665 человек с признаками ОРВИ, среди них 5 502 ребенка. Интенсивный показатель составил 101,30 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 47,2%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в этой возрастной категории от 15 лет и старше на 143,7.

Во Владимире за это же время зарегистрировано 4 653 обращения граждан в лечебные учреждения, среди них 1 735 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 130,40 на 10 тыс. населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 38,5%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 15 лет и старше на 151,8.

По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы. Проведено 253 исследования, среди владимирцев циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и аденовирусы).

При этом специалисты рекомендуют сделать прививки от гриппа, пока не началась эпидемия. В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа, кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали. Сделать прививки можно в поликлиниках по месту жительства или мобильных пунктах, в том числе в "Глобус" и "Ленте". Беременных привьют в своих поликлиниках, школьников и студентов - по месту учебы.