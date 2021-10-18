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Общество18 октября 2021 17:08

Владимирская управляющая компания вернула горожанину два миллиона рублей

Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Судебные приставы Октябрьского района города Владимира взыскали почти 2 миллиона рублей с местной управляющей компании в пользу жителя регионального центра.

Владимирец был одним из основателей компании, вложил туда деньги, но потом захотел покинуть ее. Поскольку сразу ему деньги не вернули, он обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к предприятию о выплате действительной стоимости участия в компании и процентов за несвоевременную выплату действительной стоимости доли участия в ней. Суд встал на сторону мужчины и обязал взыскать с компании задолженность в полном объеме. Судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Компания добросовестно отнеслась к погашению долга, в кратчайшие сроки выплатив около 2 миллионов рублей в адрес взыскателя. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.