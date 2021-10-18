В Гусь-Хрустальном районе два человека пострадали в опрокинувшейся машине

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.30 на 29 километре автодороги «Гусь-Хрустальный — Уршельский» 21-летний водитель «Ауди-80» не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате легковой автомобиль опрокинулся. Двое пассажиров «Ауди» 1987 года рождения получили травмы, однако в результате госпитализация им не потребовалась — после оказания помощи врачи отпустили их на домашнее лечение.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку.