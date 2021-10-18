Сотрудников «Владимирпассажиртранса» начали активно прививать от коронавируса

Предприятия и организации, подведомственные городской администрации, продолжают вакцинировать своих сотрудников против COVID-19.

Наряду с работниками мэрии и всеми желающими владимирцами прививочная кампания активизирована среди горожан, которые обязаны привиться по требованию Роспотребнадзора. В частности среди тех, кто работает в сфере: образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, правоохранительных органов, общественного питания, торговли и фармацевтической деятельности, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общего пользования и такси, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, салонов красоты, косметических СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; театров, кинотеатров, концертных залов; музеев, библиотек.

Активная прививочная компания продолжается также в муниципальном АО «Владимирпассажиртранс». Администрация предприятия предписала своим сотрудникам пройти вакцинацию либо предоставить заключение врачебной комиссии о наличии соответствующих противопоказаний.

Аналогичные решения должны принять руководители частных транспортных компаний, обслуживающих общественные маршруты города Владимира.