Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели почти в пять раз больше человек, чем выздоровели

Как сообщают в областной администрации, 51788 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 64 человека. При этом заболели за те же сутки 292 человека, 19 скончались. А всего за период наблюдения в области отмечено 2120 летальных случаев.

При этом коек в информационных госпиталях не хватает. П состоянию на 18 октября в медицинских организациях региона действует 2170 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 94,3 процента из них занято (2047), свободны 123 койки. Пациентов с коронавирусом увозят в отдаленные районы, где только есть места. В регионе продолжают открывать дополнительные койки для больных с коронавирусом, так в Муроме на базе городской больницы 2 появился третий в городе инфекционный госпиталь.