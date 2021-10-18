Во Владимире «скорая» снова привезла пациента к зданию обладминистрации

Видеоролик с каретой «скорой помощи», стоящей с включенными проблесковыми маячками и сиреной на стоянке у администрации Владимирской области, появилась около десяти часов вечера 17 октября в соцсетях Владимира.

Никаких пояснений от самой бригады врачей не последовало, однако в департаменте здравоохранения Владимирской области подтвердили, что ситуация имела место. Оказалось, что 89-летнюю пациентку привезла бригада из Радужного.

- В результате женщину 1932 года рождения госпитализировали в Областную клиническую больницу, - рассказали в облздраве. - ее состояние удовлетворительное.

Предварительно, причиной случившемуся стал очередной «сбой», когда бригада не смогла найти место для больного с коронавирусом в инфекционных госпиталях региона. Впрочем, каких-то радикальных мер в связи с произошедшим в главном медицинском ведомстве области принимать не планируют — новые места для пациентов с коронавирусной инфекцией открываются почти каждый день, однако иногда все равно случаются подобные ситуации.

Напомним — за текущий год это уже третий случай, когда «скорая» привозит пациента с коронавирусом под окна обладминистрации. Первые два раза больных привозила бригада фельдшера Анны Митюковой со станции СМП Владимира. Обоих больных тогда удалось госпитализировать и стабилизировать их состояние.