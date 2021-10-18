Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 12:55

Во Владимире «скорая» снова привезла пациента к зданию обладминистрации

Врачи не смогли госпитализировать больную с подозрением на коронавирус
Алексей КОТМЫШЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Видеоролик с каретой «скорой помощи», стоящей с включенными проблесковыми маячками и сиреной на стоянке у администрации Владимирской области, появилась около десяти часов вечера 17 октября в соцсетях Владимира.

Никаких пояснений от самой бригады врачей не последовало, однако в департаменте здравоохранения Владимирской области подтвердили, что ситуация имела место. Оказалось, что 89-летнюю пациентку привезла бригада из Радужного.

- В результате женщину 1932 года рождения госпитализировали в Областную клиническую больницу, - рассказали в облздраве. - ее состояние удовлетворительное.

Предварительно, причиной случившемуся стал очередной «сбой», когда бригада не смогла найти место для больного с коронавирусом в инфекционных госпиталях региона. Впрочем, каких-то радикальных мер в связи с произошедшим в главном медицинском ведомстве области принимать не планируют — новые места для пациентов с коронавирусной инфекцией открываются почти каждый день, однако иногда все равно случаются подобные ситуации.

Напомним — за текущий год это уже третий случай, когда «скорая» привозит пациента с коронавирусом под окна обладминистрации. Первые два раза больных привозила бригада фельдшера Анны Митюковой со станции СМП Владимира. Обоих больных тогда удалось госпитализировать и стабилизировать их состояние.