Во Владимирской области число разводов выросло почти на 40 процентов

В этом году во Владимирской области разводятся минимум четверо человек из тысячи. Как отмечает Владимирстат, число зарегистрированных браков в регионе увеличилось на 34,4% (934 пары), разводов - на 39,7% (1064 семья). За первые семь месяцев в регионе расписались 4154 пар (в прошлом году, когда ЗАГСы закрывали из-за пандемии, их было за тот же срок 3090), развелись – 3284 семьи (против 2350 в 2020 году). В этом году из каждой тысячи жителей женятся примерно пять человек, разводятся – четверо. В прошлом году цифры были немного другие – разводились трое из каждой тысячи, играли свадьбы – 3,9.