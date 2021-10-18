Во Владимире стоимость проезда не изменится до конца года

На днях врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что тариф на перевозки общественным транспортом в областном центре может быть пересмотрен как с точки зрения «гибкости» для населения, так и с точки зрения экономической обоснованности.

В связи с тем, что стоимость проезда во Владимире не повышали с лета 2019 года, многие жители всерьез обеспокоились, что в ближайшее время цены на передвижение в автобусах и троллейбусах вырастут. Однако в департаменте цен и тарифов Владимирской области уточнили, что этот вопрос пока рассматривать не планируют.

- В ближайшее время обсуждения не будет. Скорее всего, пересмотр состоится не ранее января или февраля 2022 года, - уточнил собеседник из числа сотрудников ведомства.

Так что пока цена поездки остается прежней — 24 рубля на автобусах и 23 рубля на троллейбусах.