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Общество18 октября 2021 11:28

В Вязниках лишили прав водителя, стоящего на учете у нарколога

Факт постановки на учет человека с водительским удостоверением обнаружили прокуроры
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского района выяснило, что в Вязниковской райбольнице состоит на учете местный житель, страдающий синдромом зависимости от алкоголя второй стадии.

При этом вязниковец имеет водительское удостоверение, срок действия которого истекает в 2025 году. В связи с этим прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием прекратить действие его водительских прав до момента снятия с учета. Суд исковое требование надзорного ведомства удовлетворил, так что теперь мужчина обязан сдать свое водительское удостоверение в районный отдел ГИБДД.