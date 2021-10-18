В Вязниках лишили прав водителя, стоящего на учете у нарколога

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского района выяснило, что в Вязниковской райбольнице состоит на учете местный житель, страдающий синдромом зависимости от алкоголя второй стадии.

При этом вязниковец имеет водительское удостоверение, срок действия которого истекает в 2025 году. В связи с этим прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием прекратить действие его водительских прав до момента снятия с учета. Суд исковое требование надзорного ведомства удовлетворил, так что теперь мужчина обязан сдать свое водительское удостоверение в районный отдел ГИБДД.