Культурному проекту «Пушкинская карта» - полтора месяца. Только за первые две недели обладателями карт стали около 1,8 миллиона молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет. За это время было куплено почти 150 тысяч билетов на сумму более 117 миллионов рублей.

Первые результаты Владимирской области тоже известны. Как сообщает ЦУР по Владимирской области, больше всего билетов по "Пушкинской карте" купили во Владимиро-Суздальский музей-заповедник (1109 человек), на втором месте Областная филармония (466 билетов), на третьем месте - 450 билетов.

164 билета куплено в Центр ИЗО, 152 билета - в театр кукол, 38 билетов - в "Музей ложки".