Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 10:05

В Гусь-Хрустальном грабитель с гвоздодером похитил из магазина продукты

Напавшим на торговую точку налетчиком оказался местный житель
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж» на 47-летнего местного жителя.

По версии следствия, в начале августа неизвестный пришел в местный магазин, где принялся угрожать продавщице гвоздодером, потребовав отдать ему продукты. Женщина испугалась и передала ему требуемое, после чего грабитель сбежал.

Однако уже через несколько часов оперативники при содействии сотрудников ППС задержали ранее судимого мужчину, который не стал отпираться и сознался, что действительно ограбил торговую точку.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.