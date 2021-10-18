В Гусь-Хрустальном грабитель с гвоздодером похитил из магазина продукты

Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж» на 47-летнего местного жителя.

По версии следствия, в начале августа неизвестный пришел в местный магазин, где принялся угрожать продавщице гвоздодером, потребовав отдать ему продукты. Женщина испугалась и передала ему требуемое, после чего грабитель сбежал.

Однако уже через несколько часов оперативники при содействии сотрудников ППС задержали ранее судимого мужчину, который не стал отпираться и сознался, что действительно ограбил торговую точку.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.